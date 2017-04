Zamjenik premijera Turske Numan Kurtulmus nakon što je vojska Sjedinjenih Američkih Država (SAD) raketirala vazduhoplovnu bazu snaga Bashara al-Assada u Siriji, ocijenio je taj potez važnim korakom protiv barbarstva koje snage tamošnjeg režima sprovode nad vlastitim narodom.

Numan Kurtulmus

"Međutim, međunarodna zajednica mora zadržati jasan stav naspram barbarstva režima pod vodstvom Assada, sve do tačke na kojoj on neće više biti u stanju da nanosi štetu narodu. Zbog toga, pozitivnim ocjenjujemo ovaj potez i smatramo obaveznim kažnjavanje Assada na međunarodnom nivou", poručio je Kurtulmus.



Kurtulmus je dodao da barbarstvo Bashara al-Assada mora što prije biti zaustavljeno.



"Nadam se da će ova operacija doprinijeti uspostavljanju mira u Siriji. Svim napaćenim ljudima u Siriji je potreban trajan i pravedan mir, to je najvažniji uslov", rekao je Kurtulmus.



Američki državni sekretar Rex Tillerson saopćio je da su američke snage raketirale vojnu bazu snaga režima Bashara al-Assada u Siriji, nakon što su u Idlibu hemijskim oružjem napadnuti civili.



Tillerson je rekao da je raketirana vojna baza Assadovih snaga povezana sa posljednjim hemijskim napadom u Idlibu. On je naglasio da je neprihvatljivo ono što Assad radi vlastitom narodu.



Prema saopćenju Pentagona, vazduhoplovna baza Shayrat gađana je sa 59 projektila Tomahawk jutros oko 5.00 sati po lokalnom vremenu. Projektili su lansirani sa američkih brodova u dometu gađane baze.



Predsjednik SAD-a Donald Trump je nakon raketiranja Assadove baze pozvao na podršku tom vojnom koraku.





