Američki predsjednik Donald Trump rekao je novinarima da nije razgovarao sa članovima Kongresa SAD o vojnim mjerama protiv Sirije, saopštila je agencija Reuters.

Televizijski kanal CNN je, pozivajući se na izjave izvora, saopštio da je Trump sa članovima Kongresa SAD razmatrao moguće vojne mjere protiv sirijskih vlasti poslije hemijskog napada u provinciji Idlib.



Reuters je prethodno prenio da Trump ne isključuje mogućnost da razgovara s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o hemijskom napadu u Idlibu.



Trump je izjavio da još nije razgovarao s Putinom na ovu temu.



"U nekom trenutku to je moguće“, dodao je američki predsjednik.



Na pitanje da li predsjednik Sirije Bašar el Asad treba da ode s te funkcije, Tramp je odgovorio da "nešto mora da se dogodi“.



"Ono što se desilo u Siriji je uvreda za cijelo čovječanstvo, a on (Asad) je tamo i rukovodi, tako da nešto mora da se dogodi“, rekao je Trump.



Nešto ranije, američki državni sekretar Rex Tilerson rekao je da SAD ne sumnjaju da je Asad odgovoran za napad hemijskim oružjem u kome su poginule desetine civila u Siriji i apelovao je na Rusiju da preispita podršku Damasku.



"Od velike je važnosti da ruska Vlada pažljivo preispita svoju podršku Damasku", rekao je Tilerson novinarima po dolasku na Floridu radi razgovora sa kineskim zvaničnicima.



On je rekao da Vašington nimalo ne sumnja da je sirijski režim odgovoran za napad hemijskim oružjem.



"Ja ne vidim ulogu za Asada u budućnosti Sirije", rekao je Tilerson.

