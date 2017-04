Portparol predsjednika Vladimira Putina izjavio je u četvrtak da ruska podrška sirijskom predsjedniku Basharu Assadu nije bezuslovna, ali da njegova zemlja zahtijeva punu istragu sumnjivog hemijskog napada na pokrajinu pod pobunjeničkom vlašću u Siriji prije nego što Ujedinjene nacije poduzmu bilo kakvu akciju.

Arhiv / 24sata.info

Izjave Putinovog portparola Dmitrija Peskova uslijedile su dva dana nakon sumnjivog hemijskog napada u kome su ubijene najmanje 72 osobe. Moskva, ključni Assadov saveznik, podržava sirijsku vojsku u aktuelnom sukobu od 2015.



Peskov je izjavio u intervjuu za Associated Press da "bezuslovna podrška nije moguća u današnjem svijetu", ali je dodao da "nije korektno reći da Moskva može uvjeriti Assada da učini sve što se traži od Moskve. To je potpuno pogrešno".



Moskva i Damask "uživaju odnose saradnje, razmjene mišljenja i pune obostrane podrške", kazao je Peskov. Assad i njegova vojska "jedina su stvarna sila u Siriji koja se može oduprijeti teroristima na trerenu", kazao je.



U Sjedištu UN-a u četvrtak, ključne članice Vijeća sigurnosti, među kojima su Sjedinjene Države i Rusija, sastale su se iza zatvorenih vrata u pokušaju da dođu do sporazuma o rezoluciji kojom bi se osudio napad i ovlastila nezavisna istraga.



Peskov je izjavio da Rusija očekuje punu međunarodnu istragu prije nego što Vijeće sigurnosti UN-a razmotri bilo kakvu rezoluciju koja osuđuje hemijski napad koji je opisao kao "veoma tragičan". Učiniti suprotno, kazao je, "jednostavno bi bilo nepošteno po odredbama međunarodnog prava".



(FENA)