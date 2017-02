Utjecajni njemački list Der Spiegel našao se na meti kritika zbog naslovnice na kojoj je prikazan crtež na kojem američki predsjednik Donald Trump drži odrubljenu glavu Kipa slobode.

Neki njemački listovi su kritikovali karikaturu dok ju je njemački potpredsjednik Evropskog parlamenta Alexander Graf Lambsdorff nazvao neukusnom.



On je dodao da karikatura više govori o novinarima Der Spiegela nego o Trumpu.



Autor karikature Edel Rodrigez kazao je da ona predstavlja obezglavljivanje demokratije. On je dodao da je želio napraviti poređenje IDIL-a i Trumpa, navodeći da su obje strane ekstremisti.



Glavni urednik Der Spiegela Klaus Brinkbaumer izjavio je da je na naslovnici njegovog lista Trump prikazan kako odsjeca glavu simbolu koji je od 1886. izbjeglice i migrante u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) dočekivao dobrodošlicom, demokratijom i slobodom.



Američko-njemački odnosi pogoršani su pod predsjednikom Trumpom koji je kritikovao politiku njemačke kancelarke Angele Merkel.



