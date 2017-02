Kultna, pomalo mistična i kao i uvijek kada su u pitanju velike stvari, poprilično kontroverzna priča počela je 4. februar 2004 godine u Cambridgeu, Massachusetts, Sjedinjene Američke Države.

Arhiv / 24sata.info

To su činjenice, sve nakon toga je istorija, neovisno o tome je li Mark Zuckerberg konačni genijalac ili samo jedan u nizu tipova koji je ukrao tuđu ideju i na tome zgrnuo bogatstvo nezamislivo običnim smrtnicima.



Facebook je apsolutno, što god neko od nas mislio o tome, promijenio načine života, ne samo u tehnološkom i virtualnom smislu, nego uopšteno.



Mark Zuckerberg i njegovo remek djelo ostat će zauvijek zapisani u istoriji o tome je bespredmetno raspravljati, koliko god neko, čak i s pravom, ne voli Facebook. I kad kažemo da je Facebook zaista promijenio svijet, to ne mora nužno biti u pozitivnom smislu u svakom segmentu...



Danas Facebook slavi 13. rođendan, približava se nevjerovatnoj brojci od dvije milijarde korisnika, iako su mu ne tako davno, mnogi analitičari i to oni vrlo ozbiljni i cijenjeni, predviđali - propast.



Lamentiralo se o rapidnom padu korisnika, pogotovo mlađih, koji se sve više okreću drugim platformama, ali usprkos tome, Facebook je nastavio rasti, rušeći mnoge barijere koje su izgledale nedodirljivima.



Financijski dio priče je nevjerovatan baš kao i sve ostalo, Zuckerberg je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, a nije nevažno, dapače, ni to što spada u red najutjecajnijih osoba modernog doba.



Facebook je apsolutni fenomen, jer u svojoj biti, pogotovo u ranim počecima, nije nudio nešto što već neko drugi, možda u samo malo drugačijoj formi, nije pokušao. Ali, za razliku od mnogih drugih, Facebook je uspio, prepoznao je potrebe korisnika, a korisnici su prepoznali potrebu za njim. Jednostavna jednačina koju su znali i mogli riješiti samo najbolji...



Kakva je budućnost Faceboka i može li se predvidjeti na njegov 13. rođendan kako će, recimo, izgledati kada napuni 20? Teško, ako ne i nemoguće, jer Facebook je do sada pokazao, ponavljamo, kako su mnoge super ozbiljne i temeljite analize ispale samo mrtvo slovo na papiru i potpuni promašaji. Tu više nije riječ samo o virtualnom svijetu, nego u direktnom uticaju na stvarni svijet.



Facebook je tu najjači, možete ga voljeti, mrziti ili biti potpuno ravnodušni, ali Facebook je mega gigant koji diktira mnoge stvari, društvene tokove i ponašanja. I možemo mu samo čestitati 13. rođendan.

(24sata.info/NN)