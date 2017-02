Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas je boravio u posjeti Budimpešti gdje se sastao s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom s kojim je razgovarao o jačanju odnosa dviju zemalja.

Foto: AA

Na konferenciji za medije nakon sastanka, Putin je istakao kako Rusija nema cilj da u političke svrhe koristi pitanje dostave plina Evropi preko Ukrajine.



"Ako se to pokaže ekonomski održivim, ali i sigurnim onda jedan dio možemo isporučivati i preko Ukrajine. Razmatramo sve moguće alternative. Ali sa sigurnošću mogu kazati da će ruski plin stoposto doći do mađarskog tržišta", rekao je Putin.



Naglasio je kako sve češće sukobe na istoku Ukrajine izaziva Vlada u Kijevu koja, kako je rekao, ne poštuje ni Sporazum iz Minska.



"Ukrajinskim vlastima sada treba novac. Ako Ukrajina pokaže EU, SAD i međunarodnim finansijskim institucijama da je napadnuta, misli da će tako moći doći do novca", kazao je Putin, dodajući kako vlasti u Kijevi nisu spremne za Sporazum iz Minska i, kako je kazao, koriste svaku moguću priliku da odustanu od njega.



Istakao je također kako je tokom današnjeg sastanka bilo riječi i o nuklearnoj elektrani PAKS u Mađarskoj.



"Kada govorimo o projektu PAKS, tu se radi o 12 milijardi eura. Mogu kazati da će 80 posto od toga činiti ruski krediti. Orbanu sam danas kazao da mi možemo pokriti i 100 posto troškova. Mislim da bi 10.000 radnih mjesta u okviru ovog projekta dosta pomogli razvoju Mađarske", rekao je Putin.



Orban je istakao kako i mađarska ekonomija trpi štetu sankcija koje su nametnute Rusiji.



"Uprkos svim naporima koje ulažemo, imamo značajne gubitke kada se radi o trgovinskim odnosima dviju zemalja. Zbog razloga koji uglavnom ne ovise o nama, imamo gubitak od oko 6,5 milijardi dolara", kazao je Orban.



Naglasio je da bi Mađarska mogla poduzeti potrebne korake kako bi se pružila pomoć kršćanima u Siriji.



"Mađarska bi mogla poslati pomoć kako bi se pružila zaštita kršćanima pogođenim sirijskom krizom. U tom smislu posjedujemo potrebni kapacitet, pratimo šta se dešava i sa zadovoljstvom bi pomogli. Pridajemo veliki značaj zaštiti kršćanskih zajednica u svim dijelovima svijeta", rekao je Orban.



Istakao je kako je poštivanje Sporazuma iz Minska jedini način da se prevaziđe ukrajinska kriza.



Dotakao se i Turskog toka, napominjući kako bi taj plinovod imao veliki značaj ne samo za druge evropske zemlje nego i za samu Mađarsku.





(AA)