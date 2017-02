U Evropskom parlamentu u srijedu je raspravljano o odluci predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o zabrani izdavanja viza građanima sedam većinski muslimanskih država, javlja Anadolu Agency (AA).

Evropski parlament / 24sata.info

Pojedini zastupnici su tom prilikom poručili kako će proslaviti dan kada budu ukinute, kako su kazali, zabrane i zidovi.



Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini, koja je prisustvovala današnjem zasjedanju, istakla je kako se Evropska unija (EU) ne slaže s odlukom SAD-a o zabrani izdavanja viza građanima sedam zemalja.



"Niko ne bi trebao biti lišen prava zbog mjesta rođenja te religijske i etničke pripadnosti. To je jasno navedeno i u ustavima EU-a i SAD-a. To smo mi. To je naš identitet. Evropska prošlost nas je naučila da slavimo momente rušenja zidova i izgradnje mostova", kazala je Mogherini.



Predsjednik Kluba zastupnika Evropske narodne stranke (EPP) u Evropskom parlamentu Manfred Weber je izjavio kako Trump želi podijeliti Evropljane.



"Trump, poput Vladimira Putina, želi podijeliti i oslabiti Evropljane, jer EU i Kinu vidi kao konkurente", kazao je Weber.



Predsjedavajući kluba zastupnika socijalista Gianni Pitella je istakao kako je pojavljivanje Trumpa na političkoj sceni na samom početku izgledalo kao šala, ali se, kako je kazao, kasnije sve pretvorilo u "noćnu moru".



"Kada olako shvaćamo neke probleme, onda imamo diktatore koji izazivaju ratove i krvoproliće", rekao je Pitella.



Podsjećamo, američki predsjednik Donald Trump u petak je donio odluku da se sirijskim izbjeglicama do daljneg zabrani ulazak u SAD, a tromjesečna zabrana izdavanja američkih viza uvedena je za državljane Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana i Jemena.



(AA)