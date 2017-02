Premijerka Velike Britanije Theresa May izjavila je danas da će mapa puta strategije britanske vlade za izlazak iz Evropske unije (Brexit) biti objavljena sutra.

Theresa May

Premijerka May se danas obratila britanskom parlamentu i istakla da će takozvani “White Paper“ sadržavati i prijedlog vladinog rješenja statusa britanskih državljana nastanjenih u zemljama Evropske unije, kao i državljana zemalja EU u Velikoj Britaniji.



Ona je dodala da će to pitanje biti na dnevnom redu u prvoj fazi pregovora o napuštanju EU-a.



“Moje intencije i očekivanja su da ponudimo državljanima EU-a sigurnost u Velikoj Britaniji, ali želimo također da sigurnost i ohrabrenje dobiju i naši državljani u EU“, kazala je May.



Na upit da komentira budući status granica između Irske i Sjeverne Irske, May je kazala da na obje strane postoji saglasnost da se ne vraća na granice iz prošlosti, već da se radi na tome da to budu granice sa što manje “trenja“.



May je također komentirala i nedavne kontraverzne odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa zabranama ulaska u SAD za migrante iz određenih država, te je kazala da je od početka jasno kazala da je takva politika “pogrešna“.



Britanski parlament bi danas trebao glasati i o davanju ovlasti vladi da aktivira Član 50 Lisabonskog sporazuma, što e biti i zvanični početak pregovora o istupanju Velike Britanije iz EU-a.



Premijerka May je ranije najavila da namjerava aktivirati taj Član do marta ove godine, a pregovori bi trebali trajati dvije godine.





(AA)