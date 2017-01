Generalni sekretar Ujedinjenih naroda (UN) Antonio Guterres u ponedjeljak je, komentarišući tvrdnje da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira smanjivanje američkog finansijskog doprinosa za više agencija UN-a i međunarodnih organizacija, istakao da je veoma zabrinut zbog takvih namjera, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

"To je stvarno razlog za zabrinutost. Uprkos tome, odlučni smo da s američkim zvaničnicima razvijamo snažne veze kako bi na temeljima povjerenja nastavili sa saradnjom", rekao je Guterres novinarima tokom održavanja Samita Afričke unije u glavnom gradu Etiopije Addis Ababi.



Istakao je kako je već razgovarao o ovim pitanjima i s novom ambasadoricom SAD-a pri UN-u.



"Nadam se da će UN nastaviti svojim putem bez dramatičnih promjena", kazao je generalni sekretar Ujedinjenih naroda.



Prema pisanju New York Timesa, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priprema dvije uredbe kojima se predviđa smanjenje, pa čak i ukidanje, američkog finansijskog doprinosa za više agencija UN-a i međunarodnih organizacija, te revizija više sporazuma.



Prvi dokument navodno uključuje uspostavu odbora čija će zadaća biti da analiziraju do koje mjere treba srezati doprinos svakoj od organizacija.



Dokument se najviše fokusira na smanjivanje doprinosa za mirovne operacije, Međunarodni kazneni sud i pomoć zemljama, kako se navodi, "koje se suprotstavljaju važnim odlukama SAD-a", kao i fondu UN-a za stanovništvo.

(AA)