Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je kako je moguće razmišljati o formiranju sigurnih zona u Siriji uz koordinaciju Ujedinjenih naroda (UN) i drugih međunarodnih organizacija.

Lavrov je nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Eritreje Osmanom Salehom Mohammedom podsjetio na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da u Siriji formira sigurne zone.



Ruski ministar Lavrov je Trumpov prijedlog ocijenio kao korak koji bi olakšao situaciju izbjeglica u Evropi, ali i zemalja koje okružuju Siriju.



”Ukoliko su cilj zone na kojima će na određeno vrijeme ljudi koji su izgubili kuće u Siriji biti na sigurnom i dobiti pomoć, moguće je razmišljati o formiranju takvih zona uz koordinaciju UNHCR-a i drugih međunarodnih organizacija“, smatra Lavrov.



On je dodao kako su spremni na saradnju kako bi humanitarna situacija u Siriji bila bolja, ali i istakao da to treba biti urađeno u koordinaciji sa režimom.



Ruski ministar je izjavio i kako su predsjednik Rusije Vladimir Putin i Trump u subotu telefonski razgovarali po prvi put i da je razgovor bio uspješan sa ”humanitarnog i političkog” aspekta.



Lavrov je naglasio kako je utvrđeno da postoje polja u kojima su isti ciljevi dvije zemlje.



Prema njegovim riječima saradnja sa SAD-om kada je riječ o borbi protiv terorističke organizacije ISIS nema granica.



”Smatram da ukoliko postoji politička volja, saradnja nema granica”, istakao je Lavrov.



On je dodao kako se ne protive tome da na pregovorima o Siriji koji će se održati u Ženevi opozicija ima više od jedne delegacije koja će ih predstavljati.



Lavrov smatra kako grupe koje su pregovorima u Astani prisustvovale u sklopu jedne delegacije trebaju biti uključene u politički proces u Ženevi.



Lavrov je istakao i da su spremni pomoći Iraku u borbi protiv ISIS-a ukoliko Bagdad to bude tražio. Ministar Lavrov je rekao kako to može biti u najmanju ruku, u vidu razmjene infromacija ili u nekom drugom obliku.





(AA)