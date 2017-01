Predsjedništvo Socijaldemokratske stranke (SPD) jednoglasno je u nedjelju izabralo donedavnog predsjednika Evropskog parlamenta Martina Schulza za kancelarskog kandidata na parlamentarnim izborima u septembru, a on je obećao učiniti SPD najjačom političkom strankom Njemačke.

Martin Schulz

"Ganut sam i zahvalan na ukazanom povjerenju. Obećavam vam napetu i poštenu predizbornu kampanju“, rekao je 61-godišnji Schulz pošto je predsjedništvo SPD-a jednoglasno podržalo prijedlog aktuelnog predsjednika stranke Sigmara Gabriela da Schulz preuzme ulogu kancelarskog kandidata te zatim i predsjednika SPD-a.



Pred više od hiljadu ljudi u sjedištu stranke u Berlinu Schulz je najavio povratak SPD-a na scenu i obećao da će socijaldemokrati postati najjača politička stranka u Njemačkoj.



"Mi moramo ponovno pridobiti povjerenje. Samo u društvu koje zastupa jedinstvo možemo biti jaki”, rekao je Schulz okupljenima u stranačkoj centrali u Berlinu.



"Osjeća se pomak unutar SPD-a, ali i u cijeloj zemlji. Mi želimo i možemo iskoristiti ovo euforično raspoloženje”, poručio je Schulz.



Najavio je da će se SPD ponovno pojačano okrenuti svojoj tradicionalnoj publici, da će se boriti za pravedniji porezni sistem i nastojati osigurati da ljudi u ruralnim područjima uživaju jednake povlastice kao i stanovnici velikih gradova, prenosi Hina.



"Posebno mi je stalo do toga da radnike smjestimo u središte pažnje”, rekao je Schulz.



Najavio je podizanje minimalne satnice u fizički napornim zanimanjima poput njegovatelja i obećao veća ulaganja u obrazovanje i zaštitu za djecu poput vrtića i jaslica.



Schulz je također najavio pojačanu borbu protiv utajivača poreza i nejednakosti, posebno nepravednih odnosa na tržištu rada.



“Neodrživo je da menadžer usprkos nesposobnosti nakon otkaza primi milionsku otpremninu, a prodavačica na blagajni zbog manjih propusta biva otpuštena”, rekao je.



Jednako tako nepošteno je da “međunarodni lanac kafića u Njemačkoj uopće ne plaća porez” dok se “mali pekar na uglu oporezuje od prvog zarađenog eura”.



Schulz je obećao poštenu predizbornu kampanju naspram drugih stranaka i od političkih protivnika zatražio potpisivanje dogovora o „fair playu“.



"Mi ćemo se prema političkim protivnicima odnositi dostojanstveno i s poštovanjem. Nedostatak poštenja i pravednog pristupa tokom predsjedničke kampanje u SAD-u duboko me uznemirio. Tako nešto nam se u Njemačkoj ne smije dogoditi“, rekao je Schulz i najavio pojačanu borbu protiv širenja lažnih vijesti i mržnje u društvenim mrežama.



Zabranu ulaska građana iz sedam većinskih muslimanskih zemalja u Sjedinjene Države nazvao je „besramnim gaženjem tabua“.



Schulz je žestoku borbu najavio i protiv desno-populističke Alternative za Njemačku (AfD).



"To nije alternativa, to je sramota za Njemačku“, poručio je Schulz.



Također je pozvao na veću solidarnost u Evropi u migracijskoj politici, a postupanje mađarskog premijera Viktora Orbana u tom pitanju nazvao je "uvredom za evropsko jedinstvo".



Otkako se u utorak doznalo da će Schulz preuzeti kormilo stranke, SPD je primio 700 novih članova, a u ispitivanjima javnog mnijenja Schulz je po popularnosti pretekao aktualnu kancelarku i demokršćansku kandidatkinju na izborima Angelu Merkel.



Istodobno, SPD za demokršćanskom Unijom CDU/CSU u anketama zaostaje oko 15 posto. Trenutno bi, prema ispitivanjima javnog mnijenja, SPD biralo oko 20 posto birača.





(FENA)