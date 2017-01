Agencija Reuters prenosi da je u toku rasprava u Trumpovoj administraciji o tome da li Sjedinjene Američke Države treba da proglase Muslimansko bratstvo terorističkom organizacijom i da ga samim tim izlože američkim sankcijama.

Foto: 24sata.info

Prema izvoru Reutersa, Michael Flynn, savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika SAD-a Donalda Trampa izarazio je želju da se na crnu listu stranih terorističkih organizacija stavi i Muslimansko bratstvo.



Flynov tim je razgovarao o stavljanju grupe na listu terorističkih organizacija SAD, ali je rekao da je na kraju nejasno kada će to biti urađeno. Drugi Trampovi savjetnici, kao i mnogi iskusni stručnjaci iz nacionalne bezbjednosti, diplomate, pravnici i obaveštajci tvrde da je Bratstvo mirno evoluiralo u nekim zemljama, prenose američki mediji.







Oni su zabrinuti da ukoliko SAD etiketiraju cijelo bratstvo kao terorističku grupu da će to zakomplikovati diplomatske odnose sa brojnim zemljama uključujući Tursku, Egipat, UAE, Saudijsku Arabiju ,ključnim američkim saveznicima u borbi protiv Islamske države.



Nije jasno koja frakcija unutar američke administracije ima prednost. Senator Ted Cruz kao i predstavnik Mario Diaz-Balart ovog mjeseca predložili su zakon da se Muslimansko bratstvo doda na listu terorističkih organizacija.



Implikacije na BiH?







Ova vijest mogla bi biti interesantna i u kontekstu Bosne i Hercegovine. Naime, još ranije u medijima je objavljena fotografija sa sastanka člana Predsjedništva BIH i lidera SDA Bakira Izetbegovića, početkom 2014. godine u zgradi Predsjedništva BiH gdje je primio delegaciju Muslimanskog bratstva i fotografisao se s njima pokazujući uzdignuta četiri prsta.



Mediji su također objavili da bi to mogao biti svojevrsni problem pogotovo nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Radi li se o situaciji kojoj treba pridavati ozbiljnu pažnju ili pak neosnovanim špekulacijama, za sada se može samo nagađati. Izetbegović na ove napise nije reagirao.



Četiri prsta Tayipa Erdogana







Sa četiri uzdignuta prsta u javnosti je često istupao i turski predsjednik Erdogan. On je čak za govornicom UN-a podigao svoja četiri prsta (znak Rabije) te rekao: „U Egiptu je vojnim udarom svrgnut predsjednik izabran glasovima naroda i, istovremeno, ubijeno hiljadama ljudi koji su tražili poštivanje njihovih glasova, dok su se UN i demokratske zemlje zadovoljile samo praćenjem situacije. A osoba koja je izvršila vojni udar dobila je legitimitet.“



Inače, znak Rabije sa četiri uzdignuta prsta pojavio se u avgustu 2013., i simbolizirao je podršku svrgavanju Mursija s vlasti. Koristila ga je organizacije takozvana muslimanska braća i njihovi simpatizeri.



Podsjećanja radi, muslimansko bratstvo osnovano je 1928. godine u Egiptu na temelju učenja Hassana al-Banne (1906-1949).U vrijeme (1920ih) kada je muslimansko bratstvo osnovano islamski svijet je bio u previranju. Kemal Ataturk je ukinuo otomanski kalifat u Istanbulu, a nakon prvog svjetskog rata i propasti otomanskog carstva muslimanske zemlje bile su podijeljene između zapadnih sila. Glavni cilj muslimanskog bratstva bila je reafirmacija političkog islama i uspostava novog kalifata temeljenog na šerijatu i Kuranu, pišu strane agencije.





(Agencije)