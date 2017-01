Ministar odbrane Turske Fikri Isik kazao je kako je u toj zemlji od sredine 2015. godine do danas neutralisano oko 10.000 pripadnika terorističke organizacije PKK.

Isik se u turskom gradu Edirne sastao s porodicama šehida i ratnih veterana.



Ministar je naglasio kako je njihova najvažnija obaveza prema porodicama i šehidima poraziti sve opasnosti koje prijete Turskoj. Dodao je kako će borba protiv PKK biti nastavljena, sve dok ta organizacija ne bude poražena.



"Na jugoistoku Turske pružamo žestoku borbu protiv terorističke organizacije PKK. Hvala Bogu, slomljena je njena kičma. Od 24. jula 2015. godine do danas neutralisano je oko 10.000 terorista. Pripadnici naših sigurnosnih snaga i u zimskim uslovima nastavljaju borbu", izjavio je Isik.



Naglasio je da će na kraju "izdajice biti prisiljene da u potpunosti odustanu od svojih namjera".



Prema njegovim riječima, zbog pojedinih izdajica u Turskoj, došlo je do niza restrikcija, te da je dodatno intenzivirana borba protiv terorizma kako bi takve osobe bile odstranjene.



Turski ministar odbrane Fikri Isik kazao je kako je vidljivo da je FETO najpodlija teroristička organizacija.



On je tom prilikom podsjetio na događaje koji su se odvijali 15. jula 2016. godine kada su vojna lica odana terorističkoj organizaciji Fetullahci (FETO) pokušala izvesti državni udar u Turskoj.



"Nastavit ćemo ovu borbu do kraja. To nam je osnovna dužnost prema šehidima", rekao je Isik koji je dodao kako su pojedine sile postavile prepreke i nastoje da uspore brzinu kojom se Turska razvija.



Isik je ukazao i na borbu protiv terorističke organizacije ISIS.



"Nasuprot Kilisa svaki dan se lansiraju projektili. U raznim gradovima se odvijaju terorističke aktivnosti s ciljem destabilizacije Turske. Kad je Turskoj došlo do grla pokrenuli smo ofanzivu Štit Eufrata. Od tog dana do danas prostor od 2.000 kilometara oslobođeno je od ISIS-a. Naš cilj je u potpunosti odstraniti ISIS iz regije", naglasio je Isik.



Tom priliom istakao je i kako je svakog dana sve više turskih projekata u odbrambenoj industriji, te da je sve manja ovisnost o drugim zemaljama u tom sektoru.



Kazao je kako je turska nacionalna jurišna puška uspješno prošla testove NATO-a.



"Koristimo naše puške, naše tenkove. Uskoro ćemo tenk Altay dovesti u fazu serijske proizvodnje", najavio je Isik te dodao kako u borbi protiv terorizma koriste nacionalne bespilotne letjelice.





