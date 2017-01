Britanska premijerka Theresa May kritikovala je odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da privremeno zabrani ulazak državljana sedam muslimanskih zemalja u Sjedinjene Države i najavila da će reagovati ukoliko odluka bude utjecala na državljane Velike Britanije, prenosi Anadolu Agency (AA).

Theresa May / 24sata.info

Iz njenog ureda je saopšteno da se May, koja je protekle sedmice posjetila Bijelu kuću, "ne slaže" s Trumpovom naredbom.



"Imigraciona politika u SAD-u je stvar koja se tiče vlade te zemlje, kao što imigracionu politiku u ovoj zemlji treba postaviti naša vlada. Ali mi se ne slažemo s ovakvim pristupom i on neće biti taj kojim ćemo se služiti", navodi se u saopštenju njenog glasnogovornika.



Britanska javnost kritikovala je May zbog toga što tokom zvanične posjete Turskoj odbila osuditi američku odluku o obustavi prihvata izbjeglica i rekla da su Sjedinjene Države odgovorne za svoju politiku o tom pitanju.



(AA)