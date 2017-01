Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump po prvi put od kako je preuzeo funkciju obratio se narodu putem Facebooka, a govor je prenošen uživo na njegovoj stranici.

- Dragi građani, nije prošlo mnogo od kako ste me izabrali i kako je moja administracija preuzela velike obaveze koje ste nam povjerili, ali već sam pokrenuo neke ozbiljne korake. Čeka nas mnogo posla, ali sam želio da vas malo bolje uputim u pojedinosti koje smo uspješno obavili do sada. Već u prvih nekoliko dana već sam se nalazio sa najvećim proizvođačima naše zemlje i sindikatima. Poruka je bila jasna, želimo da proizvodimo u Americi i zaposlimo naše ljude. Pokrenuo sam korake koji će osigurati zaposlenje i zadržati posao u zemlji - rekao je Trump, dodavši da ispunjava obećanja koja je dao i da je nabrojano samo nekolicina stvari koje su za sada obavljene.



On je naglasio da je u toku proces prekida Obamakera, kao i da će uslijediti povlačenje iz TPP-a kako bi kroz politiku "jedan na jedan" američki radnici bili zaštićeni.



Ujedno, Trump je naglasio da njegova administracija nikada neće odustati od borbe za narod SAD i da će to biti njihov glavni fokus kako bi poboljšali stanje.



Na kraju kratkog obraćanja zahvalio se Amerikancima.



(Avaz)