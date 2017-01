U Texasu je zapaljena džamija svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu o ograničavanju migracija iz muslimanskih zemalja.

Foto: Agencije

Islamski centar Victoria zapaljen je oko dva sata ujutro u subotu, javljaju lokalni mediji, prenosi NBC News.



Šef vatrogasaca Victorie Tom Legler rekao je još nisu poznati uzroci požara, ali da se očekuje pomoć države i saveznih istražitelja.



- To je bogomolja – rekao je Shahid Hashmi, predsjednik ovog centra, dok je posmatrao spaljene temelje.







Hashmi je rekao da neće nagađati o uzrocima požara, ali je spomenuo da je u džamiju provaljeno prošle sedmice.



On je rekao da je centar dom za više od 100 članova, ali i da niko nije povrijeđen u požaru, prenose agencije.



U nedjelju je najavljeno održavanje molitve pod sloganom "molimo se za mir i sigurnost za sve".



Svega nekoliko sati prije nego što je džamiju zahvatila vatra, u petak popodne, Trump je potpisao naredbu o "zaštiti nacije od stranih terorističkih ulazak u Sjedinjene Američke Države".



Prema tom nalogu, državljanima Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena zabranjen je ulazak u Sjedinjene Države u narednih 90 dana. Sav prihvat izbjeglica suspendiran je za najmanje 120 dana, a ulazak sirijskih izbjeglica suspendiran je do daljnjeg.



(24sata.info)