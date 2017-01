Josef Joffe, urednik i izdavač, rekao je da bi ‘ubistvo u Bijeloj kući’ bio najlakši način za zaustavljanje Trump-katastrofe, s obzirom da bi službeni opoziv putem Kongresa bio pretežak, piše RT.

Foto: Screenshot

Josef Joffe urednik je lijevo orjentiranih novina Die Zeit a to je rekao tokom epizode emisije ‘Presse club’ na njemačkoj javnoj televiziji ARD.



U toj su emisiji gledaoci imali priliku postavljati pitanja preko telefona, a jedan je gledalac pitao je li moguće opozvati američkog predsjednika Donalda Trumpa i okončati nešto što je nazvao ‘Trump-katastrofom’.



Postoji li legalni i moguć način ili rupa u Ustavu koja bi vodila do njegovog odlaska, upitao je gledalac.



Politička analitičarka Constanze Stelzenmüller odgovorila je da su pravni koraci za takvu mogućnost komplicirani i dugi.



‘Dvije trećine Senata moralo bi glasati za to da bi Trump otišao s mjesta predsjednika’, objasnila je Stelzenmüller, a Joffe ju je tad prekinuo i rekao da bi ubistvo u Bijeloj kući riješilo taj problem.



Joffe i njegove novine posebno su kritizirali Trumpa, kao i većina njemačkih mainstream medija nakon Trumpovih kontroverznih primjedbi o njemačkoj kancelarki Angeli Merkel i njenoj imigrantskoj politici.



Uoči Trumpove inauguracije, Joffe je pisao i za britanski The Guardian s naslovom ‘Trump je iskesio zube prema Merkel. On će učiniti neizrecivu štetu Evropi’.



Joffe nije prvi koji je spomenuo mogućnost atentata na Trumpa. Uoči inauguracije, CNN je objavio program u kojem se nagađalo šta bi se dogodilo kad bi nekakva katastrofa pogodila sve okupljene na tom događaju. To je naišlo na žestoke kritike Trumpovog tima i njegovih pristalica i još više pojačalo tenzije između američkih medija i predsjednikove administracije.





(SB)