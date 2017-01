Venecijanska policija pokrenula je istragu nakon što se jedan migrant iz Afrike utopio u Velikom kanalu u ovom gradu, dok su turisti sve to posmatrali, smijali se i snimali svojim telefonima.

Screenshot: Youtube

Snimak prikazuje 22-godišnjeg Pateha Sabalija iz Gambije kako se bori da izađe na kraj s vodom u kanalu.



Najmanje tri pojasa za spasavanje su bačena u njegovu blizinu, ali mladić nije uspio da dohvati ni jedan, zbog čega pojedini izvori navode da je on želio da izvrši samoubistvo.



Niko od turista koji su bili na mjestu događaja nije skočio u vodu kako bi bar pokušao da spasi Sabalija.



Na videu koji se proširio internetom čujemo jednog od njih kako govori: Glup je! On želi da umre!".



"Vrati se kući, idi nazad", doviknuo je drugi, prenosi "The Times".



Treći "posmatrač" je poručio ostalima da treba da ga puste da se utopi.



"Pustite ga da umre na tom mjestu", rekao je on.



"Ne želim ni u koga da uperim prstom, ali možda se moglo više uraditi kako bi se ovaj mladić spasio", rekao je čelnik italijanske Asocijacije spasilaca DinoBaso.



Italijanski mediji prenose da je nesrećni Sabali imao boravišne papire, te da je u zemlju došao brodom prije dvije godine.



Više od 180.000 migranata došlo je u Italiju u 2016. godinu, većina iz Afrike, što je za 18 odsto više nego godinu dana ranije.







(NN)