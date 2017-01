Premijer Republike Turske Binali Yildirim izjavio je danas u Ankari kako je iz pravosudnih institucija ove zemlje odstranjen 3.581 pripadnik terorističke organizacije FETO, te jos 4.235 članova pomoćnog osoblja.

Yildirim se na ceremoniji u Ankari obratio uposlenicima pravosudnih institucija ove zemlje.



“Kada je u pitanju čišćenje pripadnika podlog FETO-a, u pravosuđu smo mnogo uspješniji nego u drugim institucijama. To nije slučajno, jer ste vi institucija koja se s njima prva suočila. Nakon referenduma 2010. godine pripadnici FETO-a su izašli na površinu. Bili su toliko samouvjereni da su mislili ‘Nama više niko ne može ništa…’ No, danas među vama više nema 3.581 izdajnik. To je vrlo bitno. Osim toga, iz sistema ste uklonili 4.235 članova pomoćnog osoblja”, rekao je Yildirim.





(AA)