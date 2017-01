Ukupan broj poginulih u hotelu u centralnoj Italiji koji je prošle sedmice zatrpala snježna lavina porastao je na 29 nakon što su italijanske spasilačke službe pronašle preostala tijela osoba nestalih nakon nesreće.

Foto: 24sata.info

Vatrogasna služba je rano u četvrtak objavila da su iz lavinom zatrpanog hotela Rigopiano izvukli tijela svih stradalih.



Spacioci su do sada spasili 11 unesrećenih osoba. Spašenih 11 osoba se u momentima lavine nalazilo na višim spratovima hotela, pa su spasioci do njih uspjeli doći 40 sati nakon lavine.



Premijer Italije Paolo Gentiloni je o toj katastrofi govorio u obraćanju italijanskom Senatu i tom prilikom istakao kako je država aktivirala sve kapacitete, ali i da je vlada spremna na istrage o eventualnim propustima koji su učinjeni.



Gentiloni je najavio da će Vlada Italije izdvojiti četiri miliona eura za saniranje štete u toj regiji, te je dodao da očekuje i pomoć Evropske komisije u tom kontekstu.



Italijanski tužioci navode da su rezultati obdukcije prvih šest žrtava pokazali da ih je većina umrla od početne fizičke traume, a kod nekih su uočeni znakovi hipotermije i gušenja.



Neposredno pred lavinu koja je 18. januara zatrpala hotel u nacionalnom parku Gran Sasso, u toj italijanskoj regiji se dogodilo nekoliko zemljotresa, a rukovodstvo hotela je upozorilo goste da bi trebali napustiti to područje. Od nadležnih vlasti su službenim dopisom zatražili pomoć u otvaranju puteva za evakuaciju gostiju.



Teret koji se obrušio na hotel Rigopiano procjenjuje se na težinu od oko 4.000 natovarenih šlepera.





(AA)