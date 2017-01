Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je njegov plan da se ograniči ulazak ljudi iz nekoliko muslimanskih zemalja neophodan jer je svijet u "potpunom haosu".

U intervjuu za ABC News, Trump je odbacio tvrdnje da je taj plan "progon muslimana", prenosi AFP.



"To nije progon muslimana, već muslimanskih zemalja u kojima se dešava strahovit teror", kazao je on.



Prema njegovim riječima, Sjedinjene Države imaju već dovoljno problema i bez dolaska ljudi, koji u mnogim slučajevima žele strahovita razaranja.



Trump je odbio da navede na koje zemlje misli, ali je rekao da vjeruje da je Evropa napravila ogromnu grešku što je dopustila milionima tih ljudi da dođu u Njemačku i druge zemlje.



"Sve što treba da uradite je da pogledate, to je katastrofa šta se tamo dešava", dodao je.



Na pitanje da li je zabrinut da će njegov plan razljutiti muslimane širom svijeta, Trump je odgovorio da već ima dovoljno bijesa u svijetu.



"Kako može da bude više?", upitao je on.



Ocijenio i da je svijet u haosu i da su ljudi već bijesni koliko mogu da budu.



"Šta, mislite da će ovo da izazove još malo bijesa? Svijet je bijesno mjesto. Sve se već dogodilo. Išli smo u Irak, a nije trebalo. Nije trebalo da se izvučemo kao što jesmo. Svijet je u haosu", kazao je on.

