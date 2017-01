Evropa treba da bude jedinstvena, bez obzira na to što pokušava da izgradi nove zidove, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Vladimir Putin / 24sata.info

Putin je na sastanku u Moskovskom državnom univerzitetu zahvalio studentima koji traže nestale vojnike.



"Veoma je važno da pravda bude zadovoljena prema onim ljudima koji su nestali bez traga. Oni ne treba da budu bezimeni", naglasio je ruski predsjednik.



On je citirao Lava Tolstoja, koji je govorio da nema ničeg neprirodnijeg od rata.



"Međutim, najprirodnije je sjećati se te tragedije i raditi sve da se to više ne ponovi", naglasio je Putin.



On je dodao da je to posao za "za sva ostala vremena" i da narod uvijek treba da se sjeća, prenosi "Sputnjik".



"Prolaze ratovi, istoriju pišu oni koji su preživjeli. Međutim, oni koji su ostali među živima nikad ne treba da zaborave ko im je to omogućio. To je vrlo važno", dodao je Putin.



Studenti su uručili predsjedniku Ruske Federacije države crni pojas za džudo i pozvali ga na master-klas za istočnjačke borilačke vještine.





(SRNA)