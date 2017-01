Novi američki predsjednik Donald Trump najavio je danas da će naložiti istragu o navodnim nepravilnostima na izborima.

Donald Trump / 24sata.info

On je ranije danas na Twitteru naveo da će se taj potez odnositi na birače u više od jedne države "koji su nezakonito upisani u birački spisak ili čak one upisane koji su preminuli (od kojih mnogi odavno).



- Zavisno od rezultata pojačat ćemo izbornu proceduru - rekao je Trump, prenosi agencija AP.



Uoči predsjedničkih izbora on je osporavao američki izborni sistem, ali i sada pošto je pobjedio na izborima i postao predsjednik SAD-a, nastavlja da izražava zabrinutost zbog izbornih nepravilnosti.



(FENA)