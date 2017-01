Nakon poruka da će Washington štititi interese SAD-a u Južnokineskom moru i braniti slobodan pristup međunarodnim vodama, vlasti Kine su odgovorile da novoimenovani američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija “nemaju šta braniti u tom moru“.

Donald Trump / 24sata.info

Kineski državni list “China Daily“ je u posljednjem izdanju na naslovnici objavio tekst u kojem odgovara na posljednje izjave zvaničnog Washingtona, a u tekstu se navodi kako Kina ne sumnja da će administracija SAD-a pokušati da pitanja Tajvana i Južnokineskog mora koristi kao adut u strateškom nadmetanju sa Kinom.



Kandidat za američkog državnog sekretara u Trumpovoj administraciji Rex Tillerson nedavno je izjavio kako SAD treba zabraniti Kini pristup Južnokineskom moru, a “China Daily“ piše kako bi ta “agresivna retorika“ mogla polučiti katastrofalne rezultate ukoliko se pretvori u konkretne aktivnosti.



Podsjetivši i na jučerašnju poruku portparola Bijele kuće Seana Spicera u kojoj najavljuje da će Washington štiti svoje interese u Južnokineskom moru, “China Daily“ upozorava da su to jasni pokazatelji rasta tenzija i povećanja mogućnosti izbijanja američko-kineskog sukoba.



Kineske vlasti tvrde da je istina posve drugačija od one koja je predstavljena satelitskim fotografijama na kojima se vidi kako kineska vojska gradi baze u Južnokineskom moru.



“Trump i njegov tim nemaju šta braniti u Južnokineskom moru. Ukoliko u toj regiji izbije rat, to će se desiti iskljuivo zbog aktivnosti američke vojske“, navodi se u tekstu provladinog lista “China Daily“.



Kontaktom sa tajvanskim liderom Trump izazvao tenzije



Zvanični Peking je oštro kritikovao i prošlomjesečni telefonski razgovor između novoimenovanog američkog predsjednika Trumpa i tajvanskog lidera Tsai Ing-wena, a taj kontakt su ocijenili grubim kršenjem diplomatskog kodeksa.



Kina je zabrinuta zbog Trumpove kritike američke politike koja zvanični Peking od 1979. godine smatra jedinim legalnim predstavnikom kineskog naroda.



Trump je prije imenovanja na funkciju predsjednika SAD-a najavio da će pregovarati sa Kinom o reviziji njene politike jedinstvene Kine. On je i posredstvom Twittera poručio da nema potrebe da se sa Pekingom konsultuje da li treba primiti poziv tajvanskog lidera, baš kao što ni Kina ne pita SAD kada gradi vojne baze u Južnokineskom moru.



Pozivajući se na karte iz 1940. godine, Kina smatra da joj pripada 80 posto površine Južnokineskog mora koje se prostire na blizu tri miliona kilometara kvadratnih.



Ključ spora o Južnokineskom moru su bogati prirodni resursi



Izgradnjom vještačkih otoka na kojima podiže vojne baze, Kina pokušava zadržati kontrolu na Južnokineskim morem.



Riječ je o području sa bogatim podzemnim nalazištima prirodnih resursa, zbog čega se o pravu na to područje decenijama spore Kina, Vijetnam, Filipini, Bruneji, Malezija i druge susjedne zemlje.



Južnokineskim morem prolazi važna ruta globalnog trgovinskog transporta kojim se godišnje omogućava trgovinska razmjena od blizu pet triliona dolara.



Bivča administracija američkog predsjednika Baracka Obame je zastupala stav da sporne vode Južnokineskog mora imaju međunarodni karakter i nerijetko je u tu regiju slala vojne elemente.



Obama je Kinu optužio da krši međunarodno pravo izgradnjom vještačkih otoka i “militarizacijom“ međunarodnih voda Južnokineskog mora.





