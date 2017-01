Bana Alabed, sedmogodišnja djevočica iz Alepa, koja je poznata širom svijeta zbog objava na Twitteru, napisala je pismo novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, prenosi BBC.

Bana Alabed / 24sata.info

Morate uraditi nešto za djecu iz Sirije jer su to i vaša djeca i zaslužuju mir kao i vi - napisala je u pismu.



Bana je izbjegla iz Alepa zajedno sa ostalim članovima porodice u decembru, tokom masovnih evakuacija, a trenutno žive u Turskoj.



Njen Twitter profil postao je poznat širom svijeta zbog objava koje je dijelila putem Twittera iz opkoljenog Alepa.



Njena majka, Fatemah pomogla joj je da napravi Twitter profil, a zatim je njeno pismo poslala BBC-u. Pismo je napisala dan prije Trumpove inauguracije, a razlog za to je bio što je često viđala Trumpa na TV-u.



- Ja sam dio grupe djece koja su patila tokom sirijskog rata. Trenutno, živim mirno u mom novom domu u Turskoj.



U Alepu sam išla u školu, koja je veoma brzo bila srušena tokom bombardovanja. Neki od mojih prijatelja su smrtno nastradali.



Veoma sam tužna zbog toga i voljela bih da su oni sada sa mnom ovdje jer bi se mogli igrati zajedno. Nisam se mogla igrati u Alepu, to je bio grad smrti.



U Turskoj sada mogu da idem vani i da uživam. Mogu ići u školu, iako nisam još. To je razlog zašto je mir važan za sve, uključujući i vas.



Međutim, milioni sirijske djece nisu u situaciji kao što sam ja, nego pate u različitim dijelovima Sirije. Oni pate zbog odraslih.



Znam da ćete vi biti predsjednik Amerike, pa možete li molim Vas spasiti djecu i ostale ljude iz Sirije?



Morate uraditi nešto za djecu iz Sirije, zato što su to djeca poput vaše i zaslužuju mir kao i oni.



Ako mi obećate da ćete uraditi nešto za djecu iz Sirije, ja ću Vam postati novi prijatelj.



Unaprijed se radujem da ćete uraditi nešto za djecu u Siriji - napisala je Bana u pismu upućeno Trumpu.



(FENA)