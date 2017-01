Gradske vlasti Pariza su u sklopu borbe protiv zagađenja zabranile vožnju automobilima registrovanim prije 2000. godine.

Foto: Arhiv

Britanski dnevnik Independent piše da, prema novoj regulativi koja je objavljena danas, svi automobili moraju da imaju naljepnicu na kojoj je šest kategorija, uključujući godinu proizvodnje vozila, energetsku učinkovitost i količinu izduvnih gasova.



Svako vozilo na dizelski pogon sa naljepnicom "petog nivoa" na vjetrobranu, što ukazuje da je proizvedeno u periodu od 1997. do 2000. godine, neće moći na ulice francuske prijestonice.



Oko šest odsto od 32 miliona registrovanih vozila u Francuskoj spada u spornu kategoriju.



Vozila registrovana prije 1997. godine i kamioni i autobusi proizvedeni prije 2001. godine ne spadaju ni u jednu kategoriju, što znači da se uopšte ne mogu pojaviti na ulicama Pariza od ponedjeljka do petka između 8.00 časova ujutro i 20.00 uveče.



Nove regulative uvedene su nakon što je u Parizu i drugim gradovima u protekla dva mjeseca zabilježen rekordan nivo štetnih gasova.



Gradonačelnik Pariz An Idalgo istakla je da su regulative neophodne kako bi se ohrabrili vozači da promijene svoje navike kako bi se smanjio intenzitet saobraćaja.





(SRNA)