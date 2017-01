Iako je inauguracija američkog predsjednika Donalda Trumpa održana prije četiri dana, ovaj događaj i dalje je glavna svjetska tema.

Foto: 24sata.info

S obzirom na to da u samom prenosu nismo imali prilike da vidimo baš svaki detalj, korisnici društvenih mreža su se pobrinuli da to nadoknade. Tako se pojavio jedan kratak snimak koji je zaista nasmijao mnoge. U pitanju je, naravno, prva dama Amerike, ali ovoga puta nije u centru pažnje zbog svog izgleda, već zbog reakcije.



Dok joj se suprug obraća djeluje veoma nasmijano i sretno, ali onog trenutka kada joj okreće leđa, nastupa totalna promjena raspoloženja. Ne znamo šta joj je Donald rekao, ali Melanija se odjednom smrknula pogled držala okrenut prema patosu.



Mnogo korisnika Twittera je iskreno vjerovalo da je ovaj snimak pušten unazad, ali ta teorija se nije dugo zadržala. Originalni snimak Timea je pokazao pravi ugao te teorija o namještenoj snimci nije 'pila vode'.



Šta je to Trump rekao Melaniji zbog čega se naglo rastužila?

(24sata.info / NN)