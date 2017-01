Godine 2013. urađen je krajnje bizaran intervju s Donaldom Trumpom i njegovom kćerkom Ivankom, u kome aktuelni predsjednik Sjedinjenih Država ističe da je stvar koja njihova dvoje najviše povezuje – SEX!

Foto: Agencije

Iako je intervju star gotovo četiri godine, on je postao naročito popularan na društvenim mrežama nakon Trumpove kandidature i u konačnici pobjede u utrci za američkog predsjednika. Zanimljivo je da je u isječku Trump izrazio i punu podršku Michelle Obami – koja je bila jedan od njegovih najvećih kritičara tokom predizborne kampanje.



U emisiji je voditeljica Wendy Williams sa slavnim biznismenom i njegovom kćerkom igrala igru pitanja i odgovora. Najprije je Trumpovu kćerku upitala: „koja ti je omiljena zajednička stvar koju imaš sa svojim ocem?“, a ona je odgovorila „ili nekretnine ili golf“.



No, kada je isto pitanje postavila Trumpu on je odgovorio: „Pa, htio sam reći seks, no ne mogu je dovoditi u neugodnu poziciju“, pokazujući na Ivanku.





Da stvar, bude gora, ova nije bio prvi put da je Trump pravio seksualne aluzije prema svojoj kćerki.



2003. godine dok je gostovao u radijskoj emisiji čuvenog voditelja Howarda Sterna, za Ivanku je rekao: „Znate li ko je jedna od najljepših žena na svijetu, a ja sam pomogao stvoriti je? Ivanka. Moja kćerka Ivanka. Ona je visoka 180 cm, ona ima najbolje tijelo“.



Također, često se spominje i Trumpove gostovanje u jednoj televizijskoj emisiji 1997. godine s tada šesnaestogodišnjom kćerkom Ivankom, kada je za nju rekao: „Da nije moja kćerka, možda bih izlazio s njim“.





Tu su dakako, brojne fotografije i snimci koji svjedoče o prisnosti Donalda Trumpa sa svojom kćerkom koja, najblaže rečeno, nija baš karakteristična za odnosa oca i kćerke.





(SB)