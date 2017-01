Američki predsjednik Donald Trump pokazao je danas u Bijeloj kući, tokom ceremonije na kojoj je 30 novih "asistenata predsjednika" položilo zakletvu, pismo koje mu je ostavio prethodnik Barack Obama, ali sadržaj nije htio da otkrije.

Foto: 24sata.info

- Zaista je veoma lijepo od njega (Baracka Obame) što je to uradio. Poštovat ćemo to - rekao je Trump, držeći u ruci pismo.



Sadržaj pisma, međutim, nije želio da otkrije, rekavši da to neće biti objavljeno u javnosti.



AP napominje da je tradicija da u Bijeloj kući američki predsjednik svom nasljedniku ostavi pismo.



Ceremonija polaganja zakletve održana je u svečanoj sali, a Trump je tom prilikom svojim savjetnicima poručio da su u Bijeloj kući da bi se "posvetili nacionalnom dobru".



- Ovde se ne radi o partiji ili ideologiji. Ovde se radi o zemlji, našoj zemlji, o tome da se služi američkom narodu - istakao je Trump.



(FENA)