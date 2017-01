Meksičko ministarstvo zdravstva najavilo je dubinsku istragu nakon optužbi da se za vrijeme mandata bivšeg guvernera Verakruza djeci u javnim bolnicama umjesto hemoterapije davala 'destilirana voda'

Detaljna će istraga biti provedena kako bi se provjerili navodi aktualnog guvernera meksičke savezne države Veracruz Miguela Angela Yunesa Linaresa.



On je početkom sedmice na konferenciji za novinare utvrdio da su se djeca oboljela od raka za vrijeme mandata njegovog prethodnika Haviera Duertea u državnim bolnicama liječila - lažnim lijekovima.



- Testirali smo lijekove koji su se davali djeci, a nalazi analize kažu da se je djeci umjesto hemoterapije ubrizgavala inertna tvar, praktički destilirana voda, izjavio je Yunes Linares, piše BBC.



- Radi se o zaista brutalnom zločinu na štetu života djece. Analiza je pri kraju i nakon toga ćemo poduzeti sve potrebne pravne korake, zaključio je aktualni guverner Verakruza.



Osim lažne hemoterapije, istraga je pokazala da su se koristili lijekovi kojima je istekao rok trajanja te da su se za detekciju HIV-a koristili neadekvatni testovi.



Ono što je posebno zanimljivo u cijeloj priči je to da bivšeg guvernera Haviera Duertea niko nije vidio već nekoliko mjeseci. On je nestao u oktobru prošle godine, samo sedam dana nakon što je sišao s vlasti i nekoliko dana nakon što su se pojavile prve optužbe o njegovoj korumpiranosti.



Ove optužbe na račun Duertea zaprepastile su cijeli Meksiko, a ministar zdravstva Hose Naro Robles obećao je postupke protiv svih uključenih osoba i kompanija ukoliko i istraga ministarstva zdravstva potvrdi neregularnosti, prenosi 24sata.hr.

