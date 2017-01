Spasilačke ekipe već četvrti dan pretražuju ruševine italijanskoga hotela nakon što je isti pogodila razorna lavina.

Arhiv / 24sata.info

Tokom noći nisu našli znakove života, a teški vremenski uslovi i dalje otežavaju potragu vatrogascima i spasiteljima.



U ovom trenutku još se traga za 23 osobe, koje su zatrpane ispod nanosa snijega i ruševina hotela Rigopiano.



Podsjetimo, devet je ljudi izvučeno živo iz ruševina, otkad su spasioci u četvrtak prvi put uspjeli stići do udaljenog hotela u planinama središnje Italije.



Italijanske vlasti objavile su službenu rekonstrukciju događaja i hronologiju katastrofe.



Službenici italijanskog “Meteomonta” ustanovili su kako je lavina dostigla brzinu od 100 km/h.



Italijanska policija je objavila kako je ukupna masa lavine jednaka onoj 4.000 potpuno napunjenih kamiona.



Mediji pišu kako se spasilačke operacije nastavljaju te kako su operativci na terenu suočeni s dva velika rizika.



U jednu ruku, postoji rizik od nove lavine koja bi mogla pogoditi spasilačke ekipe, a druga je vezana uz same spasilačke radove - zbog težine opreme na lokaciji moglo bi doći do urušavanja i propadanja terena. Zbog toga se celi proces odvija veoma polako.

(Index)