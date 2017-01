Liderka francuskog ultradesničarskog Nacionalnog fronta (FN) Marine Le Pen smatra kako je "Evropska unija (EU) mrtva, ali da toga još uvijek nije svjesna", javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

"EU je mrtva, ali to još uvijek ne zna. Zabilježila je neuspjeh u svakom pogledu. S ekonomskog aspekta, rast je izrazito spor. S društvenog, nezaposlenost i siromaštvo su vrlo visoki. S aspekta sigurnosti, EU ne može zaštititi svoje granice niti nas same od terorizma", izjavila je Le Pen za list "Bild am Sonntag".



Le Pen je govorila i o budućnosti Francuske u EU.



"Tražit ćemo od EU naš suverenitet o pitanjima koja čine granica, novac, ekonomija i pravo. Ukoliko EU to prihvati, onda će biti formirana Evropa koju čini narod, a ukoliko odbije, onda ću pojasniti Francuzima da moramo napustiti EU i tražiti glasanje", istakla je Le Pen.

(AA)