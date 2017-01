Britanska premijerka Theresa May kazala je da se ne boji reći novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ukoliko nešto što on izjavi bude neprihvatljivo za nju, prenosi Reuters.

Theresa May

Theresa May se treba sastati sa Trumpom u Washingtonu idući petak, te je naglasila da će iskoristiti tu priliku da razgovora o budućim trgovinskim odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, kao i o NATO izazovima, a jedan od njih je i borba protiv terorizma.



Hiljade žena izašle su na ulice evropskih gradova u znak protesta protiv pobjede Donalda Trumpa, a najviše zbog komentara u kojima se ponižavaju žene.



- Već sam rekla da su neki od Trumpovih komentara po pitanju žena neprihvatljivi, a za neke od njih se on i izvinio - kazala je May za BBC.





(FENA)