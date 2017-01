Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je, govoreći o ustavnim promjenama u Turskoj, kazao kako je proces parlamentarne faze okončan i da sada odluku treba donijeti narod.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Parlamentarna faza procesa je uspješno okončana. Sada se to zove referandum. Sada ćemo ići pravom vlasniku, ići ćemo narodu", izjavio je Erdogan na aerodromu Ataturk prije posjete Istočnoj Africi, tačnije pred polazak za Dar as-Salam, u Tanzaniji.



On je tom prilikom izjavio kako treba vidjeti kakva će biti odluka naroda.



"Ukoliko narod zaista odobrava ovu ustavnu promjenu to ne znači da će se odmah ići na izbore. Izborni proces je poznati. Izbori su trenutno izgledni 2019. godine. I na ovim izborima ćemo se obratiti narodu. Potrebno je vidjeti šta će narod odlučiti. Zbog toga, utvrdimo detalje, a nakon toga poduzmimo korake", dodao je Erdogan.



Erdogan je kazao kako se nada da će sa čelnicima afričkih zemalja, bilo da je riječ o Tanzaniji, Mozambiku ili nekoj drugoj državi, razgovarati o borbi protiv terorističke organizacije Fetullahci (FETO).



Turski predsjednik koji će posjetiti i Mozambik i Madagaskar, izjavio je kako je svakim danom sve veća obazrivost u Africi kada je riječ o izjavama pripadnika FETO-a sa ciljem obmane.



"Ova organizacija koja je uhvaćena na djelu u noći 15. jula, ova horda ubica više nema mogućnost skrivanja pod izgovorom ‘dijaloga, uslužnih djelatnosti, obrazovanja i trgovine", pojasnio je Erdogan.



On je, pored toga, istakao i kako Turska trenutno prati izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa.



"Kakav će biti stav Trumpa u kontekstu Bliskog istoka, jer Bliski istok trenutno vri. Trenutno do nas dolaze neke izjave o Bliskom istoku koje su uznemirujuće. Naravno, treba sjesti i razgovarati o tome", smatra Erdogan.



Dodao je kako Turska zagovara Bliski istok koji poštuje teritorijalnu nedjeljivost.



"Nikako ne razmišlamo o rasparčanom Bliskom istoku, jer to nije ispravno", rekao je Erdogan i dodao kako je potrebno dogovoriti sastanak s Trumpom i da će na tom sastanku biti razgovarano o svim ovim pitanjima.





(AA)