Papa Franjo izjavio je da će sačekati da vidi kako radi predsjednik SAD Donald Trump, prije nego što formira mišljenje o njemu, prenose agencije.

Papa Franjo / 24sata.info

On je u intervjuu za španski list "Pais" kazao da ne voli da sudi prerano o ljudima.



"Moramo da sačekamo. Vidjećemo kako će se ponašati, šta će preduzimati i tek onda cu steći mišlenje o njemu. Ali plašiti se ili radovati unaprijed zbog nečega što bi tek moglo da se desi nije mudro. To bi bilo kao da proroci predviđaju nesreće", smatra on.



Upitan da prokomentariše pojavu populističkih lidera u SAD i Evropi, papa je upozorio na potragu za spasiocima u kriznim vremenima.



Kako je objasnio u krizama "ljudi traže spasioce koji će vratiti identitet" i brane se podizanjem zidova i bodljikavih žica prema drugim ljudima.



Prema njegovim riječima, i Adolf Hitler je 30-ih godina prošlog vijeka izabran od strane ljudi koji su tražili spasioca u tom vremenu ekonomske i političke krize, a onda ih je i uništio.



"Krize izazivaju strah, a mislim da je najočitiji primjer populizma Njemačka 1933.godine. Ljudi koji su bili u krizi tražili su identitet, sve dok se nije pojavio harizmatični lider (Hitler) i obećao da će im vratiti identitet. Svi znamo šta se poslije desilo", rekao je papa Franjo.







(24sata.info)