Theresa May, premijerka Velike Britanije, kaže da je uvjerena da Donald Trump, novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, razumije stratešku vrijednost NATO pakta.

May je u izjavi za Financial Times kazala da Trump "prepoznaje važnost i značaj NATO-a".



Novi predsjednik SAD-a je alarmirao evropske saveznike, sugerišući da je NATO možda zastario. On je poručio članovima saveza da moraju platiti više za svoju odbranu i da se ne oslanjaju toliko puno na vojni doprinos SAD-a.



May je dodala da vjeruje da Velika Britanija može razraditi novi trgovinski sporazum sa SAD-om. Također je naglasila da očekuje da će se uskoro sastati sa Trumpom u Washingtonu.





(AA)