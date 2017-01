Nedugo nakon što je Donald Trump položio zakletvu i postao četrdeset peti predsjednik SAD, otpustio je sve ambasadore, ali nije objavio imena svih njihovih nasljednika.

Donald Trump / 24sata.info

Trump je naredio da svi ambasadori u američkim predstavništvima u svijetu napuste svoje funkcije već danas. Naravno, to su zvaničnici koje je imenovao bivši predsjednik Barack Obama, piše The Independent.



Tranzicijski tim je još 23. decembra najavio da "neće biti izuzetaka" te da će svi ambasadori morati da napuste svoje funkcije.



Inače, uobičajena je procedura da politički imenovani ambasadori podnesu ostavku nakon dolaska nove administracije, ali nije se često dešavalo da imenovanja njihovih nasljednika ne budu objavljena



Više od 80 ambasadora širom svijeta su morali napustiti svoje funkcije, a ovaj potez bi mogao otežati odnose SAD sa nekim zemljama, posebno sa onim koje imaju "osjetljive" odnose sa Amerikom, navodi The Independent.



To uključuje Njemačku, Veliku Britaniju, Kanadu, ali i ostale bitne saveznike. Također, ambasadori su smijenjeni i u Kini, Japanu, Indiji te Saudijskoj Arabiji.



Proces izmjene zvaničnika bi mogao potrajati, a do sada su najavljena samo neka od imenovanja. Tako je Nikki Hayley zamjenila Samanthu Power na poziciji ambasadorice UN-a.



Advokat David Friedman je postao ambasador u Izraelu, a dosadašnji guverner Iowe je imenovan na ambasadorsku poziciju u Kini, prenosi Avaz.



Prva dama, Melania Trump je navodno izrazila želju da postane ambasador u Češkoj Republici. Predsjednik te zemlje Milos Zeman je podržao ovakav prijedlog rekavši da "Amerika ne može poslati boljeg ambasadora u Prag".



Novi američki predsjednik se tako našao na udaru američke javnosti odmah po preuzimanju funkcije, a osim ambasadorskih neimenovanja, zamjeraju mu i to što nije objavio imena političara koji će preuzeti funkcije u Nacionalnom vijeću za sigurnost SAD, ali i Ministarstvu odbrane.



(24sata.info)