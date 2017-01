Donald Trump obratio se naciji prvi put nakon što je preuzeo dužnost 45. predsjednika SAD-a. Naciji je poručio da će SAD od danas okrenuti novi list i biti nezaustavljiva.

Foto: AFP

"Hvala vam svima. Mi građani Amerike sada smo ujedinjeni kako bismo obnovili zemlju. Zajedno ćemo odrediti smjer Amerike i svijeta za nadolazeće godine. Suočit ćemo se s izazovima, ali obavit ćemo posao.



Zahvalan sam predsjedniku Obami i prvoj dami M. Obama na podršci koju su nam iskazali u ovom procesu tranzicije. Danas vršimo tranziciju moći - selimo moć iz Washingtona u ruke naroda. Predugo je mala grupa ljudi uživala, a narod je plaćao cijenu. Narod je bio zapostavljen. Političari su uživali, a poslovi odlazili. Establišment je štitio sebe, a ne građane. Njihove pobjede nisu bile vaše, dok su oni slavili, mnogi diljem Amerike nisu imali što slaviti".



"To se sada mijenja, ovo je vaš trenutak, on pripada vama. Svima koji su se okupili, i koji ovo gledaju diljem SAD-a. Ovo je vaš dan, ovo je vaša proslava, ovo je vaša zemlja. Ono što je stvarno bitno je to kontrolira li narod vladu. Ovaj dan će se pamtiti po tome što se narodu vraća vlast. Zaboravljeni muškarci i žene naše zemlje više neće biti zaboravljeni. Deseci milijuna vas podiglo je glas, takav pokret nikad nije viđen. U središtu tog pokreta stajalo je uvjerenje".



"Mnogi su zarobljeni u siromaštvu. Tvornice propadaju. Obrazovni sustav ne funkcionira, ne daje učenicima znanje. Kriminal, bande, oružje... Taj pokolj u Americi prestaje sada".



"Moja prisega je prisega svim Amerikancima. Desetljećima smo bogatili druge ekonomije i zemlje na naš račun. Branili druge zemlje, a sebe nismo branili. Bogatstvo naše zemlje se raspršilo, a drugi su se obogatili na tome. Kompanije su otišle iz SAD-a, nisu ih zanimali radnici koje su napustili. Srednja klasa je opelješena. Ali to je prošlost, a sada gledamo samo u budućnost. Ovdje smo se ukupili, i sada ćemo objaviti proglas: Od danas će nova vizija upravljati ovom zemljom, Amerika će biti na prvom mjestu! Amerika na prvom mjestu!".



"Svaka odluka koju donesemo, bit će donesena na korist američkih obitelji i radnika. Zaštita našeg donijet će nam prosperitet i snagu. Borit ću se s vama, i nikad vas neću izdati, nikada! Amerika će opet početi pobjeđivati, kao nikada ranije. Vratit ćemo naše poslove, granice, bogatstvo i naše snove!"



"Izgradit ćemo novu infrastrukturu diljem zemlje. Vratit ćemo radnike na posao. Obnovit ćemo svoju zemlju kroz američki rad i američku radničku snagu. Dva pravila uvodimo: Kupuj američko i zapošljavaj američko".



"Postavit ćemo primjer svima, primjer koji će svi vidjeti. Ujedinit ćemo civilizirani svijet protiv radikalnog islamizma koji ćemo izbrisati s lica Zemlje"



"Kad je Amerika ujedinjena, Amerika je nezaustavljiva. Branit će nas naše oružane snage, zaštitit će nas Bog. Više nećemo prihvaćati političare koji se samo žale, a ne rade ništa. Dosta je mlaćenja prazne slame, vrijeme je za djelovanje".



"Naša zemlja će ponovno biti prosperitetna. Na pragu smo otkrivanja tajni svemira, toga da izbrišemo bolesti svijeta, novi nacionalni ponos će nas podignuti i izbrisati naše podjele. Nebitno jesmo li bijeli, crni ili smeđi - svi krvarimo istu crvenu krv patriotizma, uživamo iste slobode i pozdravljamo istu zastavu".



"Svim Amerikancima poručujem - više nikada nećete biti ignorirani. Vaša hrabrost i ljubav bit će nam vodič. Zajedno ćemo opet ojačati i obogatiti Ameriku. Učinit ćemo je sigurnom, i zajedno ćemo je ponovno učiniti velikom", prenosi Index.





(24sata.info)