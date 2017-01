Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump stigao je u Washington gdje će u petak položiti zakletvu kao 45. predsjednik SAD.

Foto: 24sata.info

Trump je u pratnji supruge Melanije i drugih članova porodice sletio u vojnu Bazu Endrjus u Merilendu, vojnim avionom u kojem nije bilo novinara.



“Mi imamo daleko najveći koeficijent inteligencije od bilo kog kabineta ikada sastavljenog“, rekao je Trump u hotelu u kom je odsjeo.



Novi predsjednik ima zgusnut raspored i uoči zvanične inauguracije. On će imati ručak sa svojim tranzicionim timom u hotelu koji posjeduje u Washingtonu, a zatim će položiti vijenac na nacionalnom groblju Arlington i prisustvovati koncertu u Linkoln memorijalu, spomen-kompleksu izgrađenom početkom 20. vijeka u čast Abrahama Linkolna.



Današnje obaveze završiće prijemom za VIP goste uz sjaj svijeća, a noć će provesti u predsjedničkoj gostinskoj kući, prekoputa Bijele kuće.



Trump je na svom nalogu na Twitteru napisao: "Putovanje počinje".



Naveo je da će raditi veoma naporno da bi to putovanje učinio sjajnim i za američki narod.



"Ne sumnjam u to da ćemo zajedno učiniti Ameriku velikom", poručio je Trump.

