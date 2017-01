Nisu uspjeli podijeliti niti rasparčati ovu zemlju. Nestalo im je metaka, a sada je red na nas. Turska je iz pozicije odbrane prešla u poziciju napada”, poručio je danas u Ankari predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan, javlja Anadolu Agency (AA).

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan je govorio na sastanku sa starješinama manjih administrativnih jedinica iz turskih gradova Canakkale, Edirne, Erzincan, Eskisehir, Istanbul, Konya i drugih gradova, a tom prilikom se osvrnuo na aktuelna dešavanja.



Govoreći o borbi protiv terorizma, Erdogan je kazao kako su terorisitčke organizacije ISIS, PYD i YPG pokušale formirati terorističku liniju duž turske granice sa Sirijom, odakle su bombardovani turski gradovi Kilis, Gaziantep, Hatay i Sanliurfa.



“Imali smo strpljenja, ali onda smo kazali, ‘Ne, ovako više ne može’. Zajedno sa Oslobodilačkom vojskom Sirije ušli smo u Jarabulus, Er-Rai, sve do Al-Baba. Naša ofanziva se tamo nastavlja, a teroristi ISIS-a bježe, isto tako i PYD i YPG. Naša ofanziva će biti nastavljena. Gdje god ima elemenata koji predstavljaju opasnost, oni će biti neutralisan”, kazao je Erdogan.



Turski predsjednik je ukazao i na, kako je rekao, “tajnu-otvorenu” podršku koja se pruža terorističkim organizacijama ISIS i YPG.



“Zapravo, jasni su sam razlozi ovoliko dugog trajanja operacije na Al-Bab, koja je trebala biti završena za kratko vrijeme. Vrlo brzo će doći vrijeme kada će biti svedeni neki prljavi računi. U to nemajte sumnje”, poručio je Erdogan, te dodao:



Osvrnuo se i na borbu protiv terorističke organizacije FETO, koja je odgovorna za pokušaj državnog udara u Turskoj, 15. jula prošle godine.



“Nakon pokušaja državnog udara zbog veze sa FETO-om uhapšeno je 43 hiljade ljudi, 95 hiljada je suspendovano iz javnog sektora. Neki sada pitaju ‘da li su oni oštećeni?’ O kakvom oštećenju govorimo? Znate li samo koliko je ljudi izbačeno iz države nakon ujedinjena Istočne i Zapadne Njemačke? 600 hiljada ljudi! Izdali su državu i sada bi trebali da ostanu unutar nje. Vi ćete ponovo graditi državu, a ti mikrobi, virusi i izdajnici će još biti tu. Takvo nešto je nemoguće. Čišćenje još nije gotovo, još imamo puno posla. On mora biti završen”, poručio je Erdogan.



Rekao je kako je Turska suočena i sa značajnim napadima na njenu ekonomiju, te dodao:



“Pokušavaju izvesti udar na našu ekonomiju putem promjene kursa. Na svaki način pokušavaju da izazovu zabrinutost kod proizvođača i potrošača, te na taj način usporiti našu ekonomiju. Ono što želim kazati da nas ne zanima izvještaj Hansa ili Georgea, ovog ili onog. Mi se držimo izvještaja Ahmeta, Mehmeta, Ayse i Fatime”, kazao je Erdogan.



Turski predsjednik je poručio kako će Turska svoj odgovor, "svim onima koji ovu zemlju žele pokopati", dati jačanjem svog jedinstva i zajedništva.



“Neka niko ne sumnja, Turska ima snagu, mogućnosti i odlulčnost da u tome uspije”, rekao je Erdogan.



(AA)