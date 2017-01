Većina zapovjednika Islamske države u Mosulu ubijena je u borbama s iračkim vladinim snagama tokom proteklih tri mjeseca u istočnom dijelu grada, izjavio je u četvrtak irački general.

Abdul Ghani al-Assadi

Borbe za osvajanje zapadne strane Mosula, koji je još pod kontrolom džihadista, ne bi trebale biti teže od onih za istočni dio, izjavio je general pukovnik Abdul Ghani al-Assadi Reutersu prije nego što je započeo obilazak tek osvojenih kvartova.



Asadi se penjao uz stepenice tokom posjete gornjem spratu nedovršene džamije prije nego što je ušao u zapadni dio iračkog grada, koji je podijeljen rijekom Tigris.



Njegova elitna Kontrateoristička služba objavila je u srijedu da je skoro kompletna istočna polovina grada stavljena pod vladinu kontrolu.



- Uz Božju pomoć, bit će sastanak u narednih nekoliko dana kome će prisustvovati svi zapovjednici koji su učestvovali u operacijama oslobađanja - izjavio je on, odgovarajući na pitanje da li očekuje planirani prodor u zapadni grada.



- To neće biti teže od onoga što smo vidjeli. Većina zapovjednika (Islamske države) ubijena je na istočnoj strani - kazao je.



On nije pružio dodatne detalje.



Od kraja 2015. vladine snage podržane zračnim udarima koalicije pod američkim vodstvom osvojile su velike površine sjevernih i zapadnih regija zemlje koje je zauzela tzv. Islamska država u ofanzivi u 2014.







(FENA)