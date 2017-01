Britanska premijerka Theresa May obratila se čelnicima na svjetskom ekonomskom forumu u Davosu i kazala da će Velika Britanija biti svjetski lider u trgovini, prenosi BBC.

Theresa May

Međutim, premijerka May je također upozorila da okrivljavanje globalizacije za nejednakost potpomaže 'politiku podjele'.



Njeno obraćanje poslovnim liderima i političarima u Švicarskoj održano je nakon što su čelnici Evropske unije kazali da će sporazum o trgovini poslije Brexita biti veoma težak.



Pierre Moscovici, evropski komesar za ekonomska pitanja kazao je da će Brexit biti nepogodan za Veliku Britaniju, ali i Evropsku uniju.



U svom obraćanju, premijerka May kazala je da je svijet uživao 'nivo bogatstva bez presedana', ali je i mnogo ljudi znalo da to ne ide u njihovu korist.



Globalne elite potrebne su za rješavanje negativnih posljedica globalizacije, liberalizma i slobodne trgovine, jer čelnici koji podržavaju politiku podjele i očaja su radili na iskorištavanju ove situacije, dodala je May.



-Razgovor o većoj globalizaciji može uplašiti ljude. Za većinu njih to znači da će njihova radna mjesta biti prebačena u neke druge države, kao i smanjenje njihovih plata - rekla je May.



Izrazila je zalaganje za reforme po kojima bi globalna ekonomija stvarala bogatstvo za sve, ne samo za povlaštene ljude.



Naglasila je i da će uskoro objaviti industrijsku strategiju, dodajući da će to riješiti dugotrajne, strukturne slabosti ekonomije Velike Britanije.



Premijerka je također obećala da će Velika Britanija nakon Brexita preuzeti vodeću ulogu, te postati najsnažniji i najveći zastupnik slobodne trgovine i tržišta širom svijeta.





