Donald Trump koji je za američkog predsjednika izabran 8. novembra prošle godine, 20. januara će uz svečano polaganje zakletve zvanično postati novi američki predsjednik, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AFP

Već nekoliko sedmica traju pripreme za inauguraciju Donalda Trumpa, za koju se pretpostavlja da će biti utrošeno 200 miliona dolara, a koja će trajati tri dana.



Osim trenutnog predsjednika Baracka Obame i njegove porodice, polaganju zakletve prisustovovat će brojne istaknute ličnosti iz svijeta politike i kulture.



Očekuje se da će ceremoniji koja će se održati u dvorištu zgrade Kongresa i paradi koja će uslijediti prisustvovati oko 900.000 Amerikanaca zbog čega će biti poduzete dodatne oštre mjere sigurnosti.



Ceremonija inauguracije uz manje promjene organizira se od 1789. godine kada je prvi predsjednik SAD-a George Washington u New Yorku položio zakletvu.



Washington je od 1800. godine glavni grad SAD-a, a u njemu je zakletvu prvi položio Thomas Jefferson.



Ceremonija polaganja zakletve u dvorištu američkog kongresa u Washingtonu organizira se od 1817. godine, kada je na vlast došao James Monroe.



Do sada je samo šest predsjednika položilo zakletvu van Washingtona. Četiri predsjednika su preminula na vlasti zbog čega su potpredsjednici položili zakletvu u gradovima u kojima su se nalazili.



Dan prije inauguracije Trumpa, njegov zamjenik Mike Pence položit će vijenac na spomen obilježje poginulim vojnicima na Nacionalnom groblju Arlington.



Nakon ceremonije na Arlingtonu, u Lincolnovom memorijalu, koji je jedan od simbola grada, počet će koncert ”Učinimo Ameriku opet velikom“, što je slogan Trumpove izborne kampanje.



Pored bendova, na koncertu će publiku zabavljati između ostalog Toby Keith, 3 Doors Down, a Donald Trump i Mike Pence obratit će se prisutnima.



Trump i njegova porodica 20. januara otići će u Bijelu kuću. Tu će se sastati sa porodicom Obama.



Nakon što Trump i Obama obave kratki razgovor sa porodicama će prisustvovati kraćem vjerskom obredu u obližnjoj crkvi. Nakon toga njih dvojica će preći u Kongres zbog ceremonije polaganja zakletve.



U podnevnim satima 20. januara Trump će pred glavnim sudijom Vrhovnog suda SAD-a Johnom Robertsom, položiti zakletvu koja je od 1884. godine dio Ustava SAD-a u kojoj će prisegnuti da će vjerno obavljati dužnost predsjednika, da će uraditi sve što je u njegovoj moći da zaštiti i sačuva Ustav SAD-a.



Nakon tog dijela, američki predsjednici tradicionalno izgovaraju i rečenicu ”so help me God” (zato pomozi mi Bože). Iako se ova fraza ne nalazi u tekstu zakletve u Ustavu, većina dosadašnjih predsjednika do sada ju je izgovarala, pa se isto očekuje i od Trumpa.



Osim toga, američki predsjednici tradicionalno drže i ruku na Bibliji, a izuzeci su bili Theodore Roosevelt i John Quincy Adams.



Trump će prisegnuti nad Biblijom Abrahama Lincolna.



Na ovoj ceremoniji zakletvu će pred jednim od sudija Vrhovnog suda ponoviti i Mike Pence koji će biti potpredsjednik SAD-a.



Nakon polaganja zakletve za Obamu i njegovu porodicu bit će organiziran svečani oproštaj, nakon čega će u tradicionalno biti upriličen ručak i parada.



Duž Avenije Pennsylvania od zgrade Kongresa do Bijele kuće novi predsjednik će pozdraviti narod. Tokom ovog dijela ceremonije očekuju se i demonstracije onih koji ne podržavaju Trumpa na čelu države.



Nakon svečane povorke, bit će upriličen svečani bal koji će početi plesom parova Trump i Pence. Prisutne će na balu zabavljati i mnoge poznate plesne grupe i pjevači.



U subotu, 21. janaura u Nacionalnoj katedrali u Washingtonu bit će održana vjerska ceremonija koja se organizira od 1933. godine.



Donald Trump potom će u Bijeloj kući početi obnašati funkciju 45. predsjednika SAD-a.



Za sigurnost tokom trodnevne inauguracije brinut će se 28.000 policajca i 7.000 vojnika Nacionalne garde.



Neće se moći saobraćati mnogim gradskim ulicama, a bit će i ograničeno korištenje javnog prijevoza, prvenstveno metroa i autobusa.



