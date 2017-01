Prvog dana Svjetskog ekonomskog foruma koji se održava u Davosu u Švicarskoj prisutnima su se obratili kineski predsjednik Xi Jinping, savjetnik novoizabranog američkog predsjednika Anthony Scaramucci i David Rubenstein, zamjenik izvršnog direktora kompanije Carlyle Group.

John Kerry

Danas popodne kao učesnik, za njega poslijednjeg foruma u Davosu, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry kazao je da ne vjeruje da će administracija Donalda Trumpa tako brzo poništiti neke od diplomatskih postignuća Obamine administracije, javlja AFP.



Američki državni sekretar Kerry, u izjavi koju je dao za New York Times, rekao je da planira ostati "izuzetno aktivan i uključen u procese", nakon što napusti funkciju, zajedno sa predsjednikom Barackom Obamom ove sedmice.



-Ako Trumpova administracija pokuša razmontirati recimo nuklearni sporazum s Iranom, druge zemlje koje su podržale sporazum bi se i dalje držale njega, što bi ostavilo Sjedinjene Američke Države po strani u tom aspektu. To bi naštetilo našoj vjerodostojnosti – podvukao je Kerry.



U poruci na odlasku, upućenoj prijateljima u Evropi, Kerry je rekao: "Evropa mora vjerovati u sebe."



Na pitanje šta je to na šta može biti najponosniji u svom mandatu, Kerry se našalio, rekavši: “To da sam uspio ostati živ."





(FENA)