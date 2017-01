Velika Britanija neće zadržati "parcijalno" članstvo u EU kada napusti blok, izjavit će premijerka Theresa May u svom dugo očekivanom govoru o Brexitu u čiji je uvid došao BBC.

Theresa May / 24sata.info

Premijerka će danas poručiti ostalim evropskim zemljama da Ujedinjeno Kraljevstvo želi "što je moguće slobodniju" trgovinu s njima, ali da neće biti "napola u i napola van" EU.



Očekuje se da njen govor uključuje nove nagovještaje da bi Britanija mogla napustiti jedinstveno tržište EU.



Downing Street je saopćio da će ona izložiti 12 pregovaračkih ciljeva.



Vlada je otkrila tek nekoliko detalja o tome šta želi da osigura iz pregovora o Brexitu, koje je obećala pokrenuti do kraja marta. Laburisti su tražili od May da insistira na sporazumu "koji radi u korist trgovine".



Tokom obraćanja stranim ambasadorima u centru Londona, May će reći da će Britanija biti "najbolji prijatelj i susjed našim evropskim partnerima, ali i zemlja koja također doseže van evropskih granica".



- Mi ćemo nastaviti da budemo pouzdani partneri, odlučni saveznici i bliski prijatelji. Želimo da kupujemo vaše robe, da vam prodajemo naše, da trgujemo s vama što je slobodnije moguće i međusobno sarađujemo kako bismo osigurali da smo svi sigurniji i prosperitetniji kroz kontinuirano prijateljstvo - navodi britanska čelnica u govoru koji će održati danas.



(FENA)