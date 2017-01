Buduća američka prva porodica blisko je povezan klan selebritija naviknut na medijsku pažnju, s bankovnim računom kakav prosječni Amerikanac teško može zamisliti i u najluđim snovima.

Foto: Agencije

Ovo su najbliži i najdraži ljudi 45. američkog predsjednika:



Melanija



Rođena u Sloveniji kao Melanija Knavs, treća supruga Donalda Trumpa postala je američka državljanka 2006. i prva je 'strana' američka prva dama nakon Engleskinje Louise Adams, supruge šestog predsjednika Johna Quincyja Adamsa (1825.-1829.).



Bivša manekenka koja govori pet jezika, Melanija se rijetko pojavljuje u javnosti, ali je stala uz Trumpa kada je isplivala snimka njegova vulgarnog hvalisanja u 'osvajanju' žena.



U odmaku od tradicije, neće se odmah preseliti u Bijelu kuću nego ostati u New Yorku dok njihov desetogodišnji sin Barron ne završi školsku godinu.



Nije poznato kakvu će javnu ulogu preuzeti, iako je obećala da će biti "tradicionalna prva dama, poput Jackie Kennedy" i zauzimati se protiv zlostavljanja na internetu i pomagati siromašnim ženama.



Mediji su je ismijavali kada je otkriveno da je na republikanskoj konvenciji u srpnju plagirala dijelove govora Michelle Obama, drugima se nije svidjelo što se tijekom manekenske karijere slikala obnažena, a neki su se i pitali je li prvo vrijeme po dolasku u Ameriku radila ilegalno.



Njezina se popularnost zasad niti izbliza ne može usporediti s megapopularnom aktualnom prvom damom.



Ivanka



Trumpova 35-godišnja kći Ivanka seli se u Washington što sugerira da Amerika može očekivati aktivnu prvu kćer, istaknutu poduzetnicu, majku troje djece i ljubimicu budućeg predsjednika.



Nije najavljeno da će imati neku formalnu ulogu, ali je njezin suprug Jared imenovan posebnim predsjednikovim savjetnikom. Par će zato luksuzni stan u njujorškoj Park Aveniji zamijeniti smještajem u pomodnoj četvrti Kalorama u američkoj prijestolnici. Pretpostavlja se da će Ivanka preuzeti dio borbe za plemenite ciljeve kakvima se inače bave prve dame.



Tijekom kampanje zalagala se za pristupačniju brigu za djecu zaposlenih majki i izjednačavanje plaća žena i muškaraca, što su agende koje tradicionalno zagovara Demokratska stranka.



Često je pri ruci ocu, ali su mediji kritizirali njezinu nazočnost na sastanku budućeg predsjednika i japanskog premijera te zbog njezina poslovnog carstva propituju mogući sukob interesa.



Lijepa i uvijek dotjerana, šarmantna i inteligentna s diplomom uglednog poslovnog fakulteta Whartona, Ivanka Trump zadužena je za njegovanje javnog imidža i obavljivanje blistavih fotografija prve obitelji na Instagramu na kojem ima 2,1 milijuna sljedbenika.



Jared Kushner



Ivankin suprug, bogati 36-godišnji trgovac nekretninama dječačkog lica, doživio je meteorski politički uspon imenovanjem za posebnog savjetnika u punčevoj Bijeloj kući.



Unuk je ortodoksnog Židova koji je preživio holokaust i sin njujorškog multimilijardera. Poznavatelji kažu da na Trumpa ima blagotvoran utjecaj tako što ga smiruje. Iako dolazi iz demokratske obitelji, tvrde da je on bio 'mozak' Trumpove predsjedničke kampanje.



Diskretan i nepokolebljivo lojalan, punca je branio od optužbi za rasizam i antisemitizam.



I u njegovom slučaju javlja se zabrinutost za mogući sukob interesa i nepotizam, ali Kushnerovi odvjetnici kažu da će on svoje poslovanje uskladiti sa saveznim zakonom.



Don mlađi i Eric



Dva Trumpova starija sina službeno ostaju u New Yorku i preuzimaju vođenje obiteljskog poslovnog carstva u očevoj izočnosti. Tehnički, o poslu ne bi smjeli razgovarati s njime, ali Trump zasad nije objavio da će se potpuno maknuti iz biznisa.



Dona mlađeg (39) otac opisuje kao svog najboljeg prijatelja. On je, kao i kćer Ivanka, završio poslovni fakultet Wharton.



Eric je šest godina mlađi i ponešto je u drugom planu u odnosu na starijeg brata.



Braća su izazvala kontroverze hvalisanjem o svojim lovačkim postignućima i fotografijama s ubijenim životinjama tijekom posjeta Zimbabveu.



Obojica su se, zajedno sa suprugama Vanessom i Laurom, isticali u Trumpovoj predsjedničkoj kampanji.



Tiffany i Barron



Tiffany (23), Trumpova je kći iz drugog njegova braka. Navodno je nazvana prema draguljarnici Tiffany, koja se nalazi odmah pored Trumpova nebodera.



Diplomirala je na sveučilištu u Pennsylvaniji i objavila glazbeni singl "Like a Bird" 2011. Pjesma je na YouTubeu preslušana milijun puta.



Najmlađi sin, Barron, desetogodišnjak je i živi i ide u školu u New Yorku.



Klub bivših žena



Trump je prvi dvaput razvedeni predsjednik.



Prva supruga Ivana (67) bivša je češka manekenka, danas poduzetnica koja pola vremena živi u New Yorku, a pola u Europi. Majka je njegovo troje najstarije djece, ali im je razvod 1992. bio buran i punio je tabloide.



Jedan od razloga za to bila je i činjenica da je Trump vezu s budućom drugom suprugom Marlom Maples (53) počeo dok je s prvom još bio u braku. Vjenčali su se 1993. i razveli šest godina poslije. Danas živi u Kaliforniji.



(FENA)