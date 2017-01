Osam najbogatijih ljudi svijeta posjeduje bogatstvo kao polovina svjetskog stanovništva, čime je jaz između superbogatih svjetskih tajkuna i ostatka svjetskog stanovništva još očigledniji.

Bill Gates

Ovo u svom izvještaju tvrdi Oxfam, međunarodna konfederacija dobrotvornih organizacija usmjerena na smanjenje globalnog siromaštva.



Pozivajući se na posljednju listu američkog poslovnog magazina "Forbesa", Oxfam navodi da osam najbogatijih ljudi svijeta posjeduje bogatstvo koliko 3,6 milijardi ljudi što je polovina stanovnika Zemlje.



Predstavljajući svoje zaključke na okupljanju globalnih političkih i poslovnih elita u švicarskom skijalištu Davosu, Oxfam je upozorio da je jaz između "veoma bogatih i veoma siromašnih" daleko veći nego godinu dana ranije.



Ukoliko se jaz ne smanji, kako su poručili iz Oxfama, u svjetskoj javnosti mogao bi se izazvati neočekivan bijes zbog nejednakosti koji će dovesti do seizmičkih političkih promjena nalik prošlogodišnjoj pobjedi Donalda Trumpa na američkim izborima i izlasku Velike Britanije iz Evropske unije (EU).



Prema Oxfamu koji se poziva na "Forbes", osam osoba koji posjeduju bogatstvo koliko polovina svjetskog stanovništva su muškarci, a svoje bogatstvo postigli su uglavnom radom u tehnologiji. Većina ih je iz Amerike, sa jednim Evropljaninom i jednim Meksikancem.



Na prvom mjestu je američki biznismen, investitor i programer Bill Gates čije se bogatstvo procjenjuje na 75 milijardi dolara.



Gates je suosnivač kompanije Microsoft od sredine 70'tih godina prošlog stoljeća. Mjesto izvršnog direktora te kompanije napustio je 2000. godine i posvetio se filantropskim aktivnostima u Fondaciji Bill i Meldina.



Na drugom mjestu je najbogatiji Evropljanin, Španac Amancio Ortega koji posjeduje bogatstvo od 67 milijardi dolara.



Ortega je osnivač i vlasnik modnog brenda "Zara" koja je prvi put otvorena 1975. godine koja danas ima 7.000 poslovnica širom svijeta.



Ortega je zadržao većinski udio od 59 u kompaniji koja ima tržišnu vrijednost od preko 102 milijarde dolara.



Treći najbogatiji čovjek svijeta je Amerikanac Warren Buffett s bogatstvom od 60,8 milijardi dolara. Predsjedava osiguravajućom tvrtkom Berkshire Hathaway u kojoj drži skoro 40 posto dionica.



U javnosti je poznat po skromnom načinu života i stavu da se treba ograničiti nasljeđivanje, jer destimulira ekonomski razvoj i guši poduzetništvo.



Još 2006. godine rekao je da će 85 posto svog bogatstva pokloniti Fondaciji Bill i Melinda Gates.



Meksički tajkun Carlos Slim Helu četvrti je najbogatiji čovjek svijeta s imovinom vrijednom 50 milijardi dolara. Helu ima većinsko vlasništvo u "America Movil", multinacionalnoj telekomunikacijskoj kompaniji koja vrijedi 42 milijarde dolara.



Tri protekle godine Helu je bio rangiran kao najbogatija osoba svijeta.



Jeff Bezos, peti najbogatiji čovjek planete, ima bogatstvo od 45,2 milijarde dolara. Osnivač i izvršni direktor američke kompanije "Amazon" preko koje se danas online prodaje skoro sve, kupio je i poznati američki dnevni list "Washington Post".



Osnivač najveće društvene mreže Facebook, Mark Zuckerberg smatra se šestom najbogatijom osobom na svijetu sa bogatstvom od 44,6 milijarde dolara.



On i njegova supruga obećali su da će prodati 99 posto svog udjela u Facebooku, što je više od 400 miliona dionica, u vrijednosti od oko 50 milijardi dolara - za podršku filantropije.



Sedmi rangirani je američki biznismen Larry Ellison s imovinom od 43,6 milijardi dolara. Suosnivač je i dugogodišnji glavni izvršni direktor tehnološkog giganta "Oracle".



Kada je bio mladi programer početkom 70'tih godina prošlog svijeka, prvi veliki klijent bila mu je američka Centralna obavještajna agencija (CIA).



Na osmom mjestu najbogatijih osoba svijeta je Amerikanac Michael Bloomberg s imetkom od 40 milijardi dolara.



Osnivač je i vlasnik 88 posto dionica "Bloomberg L. P.", tvrtke za davanje financijskih informacija. Od 2001. godine aktivniji je u politici, a na dužnosti gradonačelnika New Yorka bio je u tri mandata, od 2002. do 2013.





