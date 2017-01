Komentari novog američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome da je NATO zastarjela organizacija izazivaju zabrinutost među zvaničnicima NATO-a, izjavio je danas šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier se sastao ranije danas sa šefom NATO-a Stoltenbergom, prenosi AFP.



"To je u suprotnosti sa onim što je rekao novi američki ministar odbrane na saslušanju prije nekoliko dana i moramo da vidimo kakve će to imati posljedice po američku politiku", rekao je Steinmeier.



Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je NATO "zastarjela organizacija" koja se "nije trudila da se bavi terorizmom".



"NATO ima problema. Ta alijansa je zastarjela jer je prije svega kreirana prije mnogo, mnogo godina", rekao je Trump u intervjuima koje danas objavlljuju njemački tabloid "Bild" i londonski "Times".



"Trebalo bi da štitimo te zemlje, ali mnoge od njih ne plaćaju šta bi trebalo. To je veoma nepošteno prema SAD", kazao je Trump.





