Njemačka kancelarka Angela Merkel daleko je najvažnija europska čelnica, a NATO je u postojećem obliku zastario, istaknuo je u zajedničkom intervjuu za njemačke i britanske medije novoizabrani američki predsjednik Donald Trump.

Donald Trump / 24sata.info

Kao svoj glavni cilj novoizabrani američki predsjednik naveo je pravednije trgovinske sporazume za SAD i snažnije granice. Najavio je ujedno da će naglasak njegova kabineta biti na pametnoj, ne toliko na slobodnoj trgovini.



SAD mora riješiti svoj trgovinski deficit s ostalim zemljama, a posebno s Kinom, dodao je Trump u velikom vanjskopolitičkom intervjuu za njemački visokotiražni dnevnik Bild i za britanski The Times a prenosi BBC.



Kancelarka Merkel daleko je najvažnija europska čelnica, ustvrdio je pritom novi američki čelnik.



"Ako pogledate Europsku uniju, vidjet ćete da je to zapravo Njemačka - instrument za Njemačku", kazao je Trump.



Ocijenio je ipak da je njemačka kancelarka napravila "katastrofalnu grešku, primivši u zemlju toliko nelegalnih doseljenika".



Povezao je pitanje doseljavanja i s britanskom referendumskom odlukom o izlasku iz EU.



"Zaista smatram da Brexita ne bi bilo da (u EU) nisu bili prisiljeni primiti sve te izbjeglice, tako puno ljudi sa svim tim problemima koje sve to... donosi", kazao je novoizabrani američki predsjednik.



"Vjerojatno je ta priča (s EU) mogla uspjeti, ali bila je to posljednja kap koja je prelila čašu", ocijenio je Trump.



Britanija je "jako pametna što je odlučila izaći" iz EU, zaključio je. "Zemlje žele vlastiti identitet, a to vrijedi i za Veliku Britaniju", istaknuo je novoizabrani američki predsjednik. Prognozirao je da će i neke druge zemlje slijediti britanski primjer.



"Mislim da ljudi žele... svoj identitet i ako mene pitate... mislim da će i druge zemlje izaći (iz Unije)", kazao je.



Naglasio je i da će njegova polazišna točka biti "povjerenje u odnosu prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i prema gospođi Merkel" a onda će vidjeti kako će se stvari dalje razvijati.



Upitan o mogućem dogovoru s Rusijom, kazao je da bi on trebao uključiti nuklearno oružje koje bi po njegovim riječima trebalo biti "jako smanjeno", u zamjenu za ukidanje američkih sankcija.



Komentirajući stanje na Bliskom istoku, kazao je da je odluka o invaziji na Irak iz 2003. godine bila možda najgora odluka u povijesti Sjedinjenih Država. Napomenuo je također da je u Siriji trebalo formirati sigurne zone koje bi financirali američki saveznici u regiji Perzijskog zaljeva.



U osvrtu na pitanja međunarodne sigurnosti, novoizabrani američki predsjednik podsjetio je kako je "već davno kazao da NATO ima problema".



"Prvi je taj da je NATO zastario jer je osmišljen prije puno godina. Drugi je problem što zemlje ne plaćaju (članarinu) koliko bi trebale."



Samo pet zemalja plaća primjerenu članarinu, kaže on. "Pet. To je malo... Kada se to stavi na stranu, moram reći da je NATO za mene jako važan", zaključio je novoizabrani američki predsjednik.

(Jutarnji)