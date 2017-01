Radnici tvornice u istočnome kineskom gradu Zhejiangu ubrzano rade da bi, uoči proslave Godine pijetla koja počinje 28. januara ispunili narudžbe klijenata za velikim balonima na napuhavanje u obliku pijetla koji neodoljivo podsjećaju na novoizabranoga američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Foto: 24sata.info

Dosad je proizvedeno 30 balona visokih i do 20 metara, kaže menadžer u tvornici Caile Inflatable Products Co. Li Haiyan tvrdeći da je sličnost pijetla s Trumpom čista slučajnost i da ni u kojem slučaju nije namjerna. Smatra da će ga Kinezi povezivati isključivo s horoskopskim znakom, prenosi Hina.



Nije objasnio što je nadahnulo dizajnera, no lokalni mediji tvrde da baloni nalikuju skulpturi pijetla postavljenoj krajem decembra ispred jednoga kineskog trgovačkog centra. Pijetao umjesto kreste ima prepoznatljiv pramen poput onoga na glavi Donalda Trumpa, a krilima drsko oponaša i položaj ruku tipičan za Trumpa. Kosa i stopala skulpture su zlatne boje.



Trump će dužnost preuzeti u januaruu, sedam dana prije početka lunarne nove godine, kad će Kinezi obilježiti početak Godine pijetla.



Američka grafička dizajnerica Casey Latiolais smatra da je sličnost između pijetla-balona i Trumpa nedvojbena.



Od izbora za predsjednika SAD-a, Donald Trump imao je mnoge gafove kad je riječ o politici prema Kini, pišu američki mediji. Među ostalim je odgovorio na poziv tajlandske predsjednice, što je izazvalo oštre reakcije Pekinga te ukorio Kinu zbog vojnih operacija u Južnokineskom moru, kao i zbog "manipuliranja juanom".

(FENA)